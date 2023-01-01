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Intel Core i7 1260U против Apple M2

Intel Core i7 1260U
VS
Apple M2
Intel Core i7 1260U
Apple M2

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1260U
Причины выбрать Intel Core i7 1260U
  • Поддерживает до 64 ГБ LPDDR5-5200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1655 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1260U
н/д
Apple M2
1571
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1260U
н/д
Apple M2
8619
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1260U
3177
Apple M2 +25%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260U
12918
Apple M2 +18%
15260
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260U
1649
Apple M2 +16%
1912
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260U
7167
Apple M2 +24%
8878
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260U и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-1260U -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 4
Частота 1.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 0.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 11x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1781 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 29 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1260U
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 -

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Комментарии

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