Главная > Сравнения CPU > Core i7 1260U vs Core i5 1135G7

Intel Core i7 1260U против i5 1135G7

Intel Core i7 1260U
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i7 1260U
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 1260U
Причины выбрать Intel Core i7 1260U
  • На 68% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1635 и 1313 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1260U +26%
12678
Core i5 1135G7
10066
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260U +24%
1624
Core i5 1135G7
1307
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1260U +55%
7104
Core i5 1135G7
4589
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260U и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1260U i5-1135G7
Сокет BGA-1781 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260U
1.69 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260U Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1240P или Intel Core i7 1260U
2. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 1135G7
3. AMD Ryzen 5 5600H или Intel Core i5 1135G7
4. AMD Ryzen 7 5700U или Intel Core i5 1135G7
5. Intel Pentium Gold 7505 или Intel Core i5 1135G7
6. Intel Core i5 1235U или Intel Core i5 1135G7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или i7 1260U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры