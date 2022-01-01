Intel Core i7 1260U против i5 1245U
Что лучше: Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1245U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1260U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260U
- На 40% ниже чем у Core i5 1245U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
2688
Core i5 1245U +22%
3288
Passmark CPU (многоядерный)
12815
Core i5 1245U +1%
12940
Geekbench 5 (одноядерный)
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
6410
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-1260U
|i5-1245U
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|1.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|16x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|12-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260U
|Сайт Intel Core i5 1245U
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|14
|20
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