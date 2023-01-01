Intel Core i7 1260U против i5 12500H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1260U
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
12166
Passmark CPU (одноядерный)
3177
Core i5 12500H +12%
3545
Passmark CPU (многоядерный)
12918
Core i5 12500H +69%
21785
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1260U +2%
1649
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
7167
Core i5 12500H +42%
10185
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i7-1260U
|i5-12500H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|Частота
|1.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|0.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|12
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|11x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1781
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|29 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|950 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|640
|TMUs
|48
|40
|ROPs
|24
|20
|Вычислительные блоки
|96
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1260U
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|14
|28
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