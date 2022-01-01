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Intel Core i7 1260U против i7 1250U

Intel Core i7 1260U
VS
Intel Core i7 1250U
Intel Core i7 1260U
Intel Core i7 1250U

Что лучше: Intel Core i7 1260U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i7 1250U на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1260U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1250U and 1260U

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1260U и i7 1250U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-U
Номер модели i7-1260U i7-1250U
Сокет BGA-1744 BGA-1781
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 12 12
Частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 11x 11x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 9 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 950 МГц 950 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1260U
1.69 терафлопс
Core i7 1250U
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1260U Сайт Intel Core i7 1250U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 14 14

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7. Core i5 1245U или Core i7 1250U

Комментарии

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