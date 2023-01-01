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Intel Core i7 12650H против AMD Ryzen 7 4800H

Intel Core i7 12650H
VS
AMD Ryzen 7 4800H
Intel Core i7 12650H
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 4800H с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1783 и 1197 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12650H +43%
1770
Ryzen 7 4800H
1241
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H +27%
14132
Ryzen 7 4800H
11132
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12650H +43%
3753
Ryzen 7 4800H
2619
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H +31%
24615
Ryzen 7 4800H
18737
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +50%
1777
Ryzen 7 4800H
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +56%
11109
Ryzen 7 4800H
7105
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и AMD Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 2 (Renoir)
Номер модели i7-12650H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.3 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1744 FP6
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Radeon Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 16 7
Вычислительные блоки 64 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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