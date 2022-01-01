Intel Core i7 12650H против AMD Ryzen 9 6900HS
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 9 6900HS с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 12650H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HS
- Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.21 терафлопс
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
- На 22% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1746
Geekbench 5 (многоядерный)
11004
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Rembrandt
|Номер модели
|i7-12650H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP7
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (64EU)
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|768
|TMUs
|32
|48
|ROPs
|16
|32
|Вычислительные блоки
|64
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|-
|Количество каналов
|2
|4
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12650H
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
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