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Intel Core i7 12650H против Apple M1

Intel Core i7 12650H
VS
Apple M1
Intel Core i7 12650H
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 69% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 14 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H
н/д
Apple M1
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +1%
1773
Apple M1
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +6%
10625
Apple M1
9984
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-12650H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 16 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 512 1024
TMUs 32 64
ROPs 16 32
Вычислительные блоки 64 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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