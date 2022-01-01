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Intel Core i7 12650H против Apple M1 Max

Intel Core i7 12650H
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 12650H
Apple M1 Max

Что лучше: Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M1 Max на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 33% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Max
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Max
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Max
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Max
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H
1773
M1 Max +1%
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H
10625
M1 Max +20%
12762
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 7 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i7-12650H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 10
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 512 4096
TMUs 32 256
ROPs 16 128
Вычислительные блоки 64 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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