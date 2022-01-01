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Intel Core i7 12650H против Apple M1 Ultra

Intel Core i7 12650H
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i7 12650H
Apple M1 Ultra

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или десктопный Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • На 47% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 25% ниже чем у M1 Ultra пиковое энергопотребление – 45 vs 60 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ LPDDR5-6400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H
н/д
M1 Ultra
21700
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H
1773
M1 Ultra +1%
1789
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H
10625
M1 Ultra +125%
23904
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 8 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-H -
Номер модели i7-12650H -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 10 20
Количество потоков 16 20
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 512 8192
TMUs 32 512
ROPs 16 256
Вычислительные блоки 64 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность - 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H -
Версия PCI Express 4.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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