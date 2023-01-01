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Intel Core i7 12650H против Apple M2 Pro

Intel Core i7 12650H
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i7 12650H
Apple M2 Pro

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или Apple M2 Pro с 12-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1783 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12650H +7%
1788
M2 Pro
1676
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H
14362
M2 Pro +5%
15056
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12650H
3762
M2 Pro +11%
4161
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H
24721
M2 Pro +7%
26491
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H
1795
M2 Pro +12%
2013
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H
11280
M2 Pro +34%
15059
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 4 января 2022 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-12650H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.7 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 40 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Apple M2 Pro GPU (19-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 512 2432
TMUs 32 152
ROPs 16 76
Вычислительные блоки 64 -
TGP 15 Вт 35 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
M2 Pro
6.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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4. Core i7 12650H или Ryzen 7 5800H
5. M2 Pro или Core i9 13900K
6. M2 Pro или M1 Pro
7. M2 Pro или Core i9 13900H
8. M2 Pro или M1 Ultra
9. M2 Pro или Core i7 13700K
10. M2 Pro или Apple M2
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Комментарии

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