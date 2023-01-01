Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или десктопный i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.