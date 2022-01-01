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Intel Core i7 12650H против i5 1240P

Intel Core i7 12650H
VS
Intel Core i5 1240P
Intel Core i7 12650H
Intel Core i5 1240P

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240P and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1783 и 1589 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • На 38% ниже чем у Core i7 12650H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12650H +18%
1794
Core i5 1240P
1523
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H +100%
14297
Core i5 1240P
7164
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12650H +16%
3818
Core i5 1240P
3305
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H +40%
24804
Core i5 1240P
17664
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12650H +12%
1783
Core i5 1240P
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +43%
11272
Core i5 1240P
7903
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-P
Номер модели i7-12650H i5-1240P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 20-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 512 640
TMUs 32 40
ROPs 16 20
Вычислительные блоки 64 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Core i5 1240P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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