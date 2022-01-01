Intel Core i7 12650H против i5 12600H
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 3.5 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 12600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Лучшая интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU): 1.41 vs 1.21 терафлопс
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1753
Geekbench 5 (многоядерный)
11057
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-H
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-12650H
|i5-12600H
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (64EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|10
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|32
|40
|ROPs
|16
|20
|Вычислительные блоки
|64
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12650H
|Сайт Intel Core i5 12600H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
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