Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 3.5 ГГц или i5 12600H с 12-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.