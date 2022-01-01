Главная > Сравнения CPU > Core i7 12650H vs Core i5 12600K

Intel Core i7 12650H против i5 12600K

Intel Core i7 12650H
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 12650H
Intel Core i5 12600K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или десктопный i5 12600K на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • На 64% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H
14161
Core i5 12600K +22%
17246
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H
24605
Core i5 12600K +11%
27321
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H
11160
Core i5 12600K +4%
11589
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 27 октября 2021
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-S
Номер модели i7-12650H i5-12600K
Сокет BGA-1744 LGA-1700
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 16
Частота 2.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 512 256
TMUs 32 16
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 11800H против i7 12650H
2. Intel Core i7 11370H против i7 12650H
3. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i7 12650H
4. Intel Core i7 11600H против i7 12650H
5. Intel Core i5 12600H против i7 12650H
6. AMD Ryzen 9 5900X против Intel Core i5 12600K
7. Intel Core i9 11900K против i5 12600K
8. Intel Core i9 12900K против i5 12600K
9. Intel Core i5 12400 против i5 12600K
10. Intel Core i5 12600KF против i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12600K или i7 12650H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры