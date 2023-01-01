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Intel Core i7 12650H против i7 1195G7

Intel Core i7 12650H
VS
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i7 12650H
Intel Core i7 1195G7

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 12650H на 2.3 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1195G7 and 12650H
Причины выбрать Intel Core i7 12650H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1783 и 1574 балла
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12650H +137%
14105
Core i7 1195G7
5945
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12650H +124%
24500
Core i7 1195G7
10954
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12650H +109%
11093
Core i7 1195G7
5315
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12650H и i7 1195G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Tiger Lake
Номер модели i7-12650H i7-1195G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (64EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 8
Частота 2.3 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.7 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 10 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 13-29x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (64EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 32 48
ROPs 16 24
Вычислительные блоки 64 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12650H
1.21 терафлопс
Core i7 1195G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12650H Сайт Intel Core i7 1195G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

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Комментарии

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