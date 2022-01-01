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Intel Core i7 1265U против AMD Ryzen 5 6600U

Intel Core i7 1265U
VS
AMD Ryzen 5 6600U
Intel Core i7 1265U
AMD Ryzen 5 6600U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600U and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 6600U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1483 балла
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600U
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1265U +16%
1733
Ryzen 5 6600U
1490
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1265U
8103
Ryzen 5 6600U +21%
9800
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U
13079
Ryzen 5 6600U +32%
17236
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U +20%
1766
Ryzen 5 6600U
1474
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и AMD Ryzen 5 6600U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Rembrandt
Номер модели i7-1265U -
Сокет BGA-1744 FP7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon 660M

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 12 12
Частота 1.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 29x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15-28 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 24 16
Вычислительные блоки 96 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Ryzen 5 6600U
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт AMD Ryzen 5 6600U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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