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Intel Core i7 1265U против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i7 1265U
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i7 1265U
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 72% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 15 vs 54 Ватт
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1454 балла
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1265U +23%
1733
Ryzen 7 5800H
1411
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1265U
8103
Ryzen 7 5800H +51%
12205
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1265U +10%
3384
Ryzen 7 5800H
3067
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U
13079
Ryzen 7 5800H +64%
21427
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U +22%
1766
Ryzen 7 5800H
1448
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U +10%
8090
Ryzen 7 5800H
7387
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Cezanne
Номер модели i7-1265U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.8 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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