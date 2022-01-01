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Intel Core i7 1265U против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 1265U
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 1265U
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1265U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5825U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1758 и 1448 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1265U +14%
3522
Ryzen 7 5825U
3091
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U
12948
Ryzen 7 5825U +41%
18208
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U +21%
1745
Ryzen 7 5825U
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U +10%
7149
Ryzen 7 5825U
6501
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Barcelo
Номер модели i7-1265U -
Сокет BGA-1744 FP6
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 16
Частота 1.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 20x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1250 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Ryzen 7 5825U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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