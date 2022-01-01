Intel Core i7 1265U против Apple M1 Pro
Что лучше: Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или Apple M1 Pro на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1265U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
72
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
82
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
- На 50% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1521
Cinebench R23 (многоядерный)
12010
Passmark CPU (одноядерный)
3522
Passmark CPU (многоядерный)
12948
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U +1%
1745
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
7149
M1 Pro +74%
12431
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|-
|Номер модели
|i7-1265U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|10
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|1.8 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|2048
|TMUs
|48
|128
|ROPs
|24
|64
|Вычислительные блоки
|96
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1265U
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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