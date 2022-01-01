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Intel Core i7 1265U против Apple M2

Intel Core i7 1265U
VS
Apple M2
Intel Core i7 1265U
Apple M2

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • На 37% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1265U +10%
1733
Apple M2
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1265U
8103
Apple M2 +6%
8601
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1265U
3384
Apple M2 +22%
4113
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U
13079
Apple M2 +14%
14861
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U
1766
Apple M2 +8%
1911
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U
8090
Apple M2 +10%
8882
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 23 февраля 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-U -
Номер модели i7-1265U -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 12 8
Частота 1.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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