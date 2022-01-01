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Intel Core i7 1265U против i5 1240P

Intel Core i7 1265U
VS
Intel Core i5 1240P
Intel Core i7 1265U
Intel Core i5 1240P

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i7 1265U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1240P and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 46% ниже чем у Core i5 1240P пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1556 и 1336 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U
10676
Core i5 1240P +79%
19101
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U
1345
Core i5 1240P +17%
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и i5 1240P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-P
Номер модели i7-1265U i5-1240P
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота 1.8 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 17x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Core i5 1240P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт Intel Core i5 1240P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Apple M1 или Core i7 1265U
2. Core i7 1270P или Core i7 1265U
3. Core i5 1250P или Core i7 1265U
4. Core i7 1255U или Core i7 1265U
5. Core i5 1135G7 или Core i5 1240P
6. Core i7 1185G7 или Core i5 1240P
7. Core i5 12500H или Core i5 1240P
8. Core i5 1250P или Core i5 1240P
9. Core i7 1255U или Core i5 1240P

Комментарии

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