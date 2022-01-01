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Intel Core i7 1265U против i5 12500H

Intel Core i7 1265U
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i7 1265U
Intel Core i5 12500H

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или i5 12500H с 12-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1265U
8029
Core i5 12500H +51%
12157
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U
13050
Core i5 12500H +65%
21549
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U
8069
Core i5 12500H +27%
10215
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Alder Lake-H
Номер модели i7-1265U i5-12500H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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6. AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i5 12500H
7. Intel Core i7 12700H или i5 12500H
8. AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 12500H
9. AMD Ryzen 5 6600H или Intel Core i5 12500H
10. Intel Core i5 1240P или i5 12500H

Комментарии

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