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Intel Core i7 1265U против i5 1350P

Intel Core i7 1265U
VS
Intel Core i5 1350P
Intel Core i7 1265U
Intel Core i5 1350P

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или i5 1350P с 12-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1350P and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U
7866
Core i5 1350P +15%
9057
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и i5 1350P

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Raptor Lake
Номер модели i7-1265U i5-1350P
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 2 4
Потоков 4 8
Частота 1.8 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 10 12
Количество потоков 12 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 19x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 20-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 55 Вт 64 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 640
TMUs 48 40
ROPs 24 20
Вычислительные блоки 96 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Core i5 1350P
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт Intel Core i5 1350P
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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