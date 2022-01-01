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Intel Core i7 1265U против i7 1185G7

Intel Core i7 1265U
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 1265U
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 1265U
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 46% ниже чем у Core i7 1185G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1773 и 1483 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1265U +20%
1726
Core i7 1185G7
1444
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1265U +41%
8029
Core i7 1185G7
5679
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1265U +18%
3373
Core i7 1185G7
2855
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U +20%
13050
Core i7 1185G7
10832
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U +19%
1759
Core i7 1185G7
1480
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U +57%
8069
Core i7 1185G7
5143
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1265U и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 февраля 2022 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1265U i7-1185G7
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 10 4
Количество потоков 12 8
Частота 1.8 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 12-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-15 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1250 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 1265U
1.69 терафлопс
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1265U Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. M1 Pro или Core i7 1265U
2. Core i7 12800H или Core i7 1265U
3. Core i5 1235U или Core i7 1265U
4. Core i7 1270P или Core i7 1265U
5. Core i7 1255U или Core i7 1265U
6. Core i7 11800H или Core i7 1185G7
7. Apple M1 или Core i7 1185G7
8. Core i5 1145G7 или Core i7 1185G7
9. Core i7 1270P или Core i7 1185G7
10. Core i5 1240P или Core i7 1185G7

Комментарии

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