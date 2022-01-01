Intel Core i7 1265U против i7 1195G7
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i7 1265U на 1.8 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i7 1265U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1265U
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 46% ниже чем у Core i7 1195G7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1758 и 1574 балла
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1510
Cinebench R23 (многоядерный)
5900
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1265U +14%
3522
3094
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1265U +14%
12948
11316
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1265U +12%
1745
1564
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1265U +34%
7149
5348
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|8 июня 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-1265U
|i7-1195G7
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|10
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.3-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|13-29x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|12-15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1250 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|768
|TMUs
|48
|48
|ROPs
|24
|24
|Вычислительные блоки
|96
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1265U
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1