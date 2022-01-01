Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
65
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1256 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +44%
1878
1302
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +68%
16074
9592
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +53%
3954
2577
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +77%
31736
17895
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +46%
1832
1257
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +74%
12728
7312
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2022
|7 июля 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Matisse
|Номер модели
|i7-12700
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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