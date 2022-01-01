Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs Ryzen 5 5500

Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 5 5500
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1468 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +24%
1832
Ryzen 5 5500
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +58%
12728
Ryzen 5 5500
8034
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5500
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 или Intel Core i7 11700
2. Intel Core i7 12700 или Intel Core i7 12700K
3. Intel Core i7 12700 или Intel Core i5 12600K
4. Intel Core i7 12700 или Intel Core i5 12400
5. Intel Core i7 12700 или Intel Core i7 12700KF
6. AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 7 5700X
7. AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 5 5600

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5500 или Intel Core i7 12700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры