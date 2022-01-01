Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs Ryzen 7 5800H

Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 7 5800H

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 7 5800H
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 8.53 ГБ/c (12%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 17% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 54 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +32%
1868
Ryzen 7 5800H
1415
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +61%
19706
Ryzen 7 5800H
12211
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +28%
3919
Ryzen 7 5800H
3051
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +47%
31325
Ryzen 7 5800H
21339
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +77%
13012
Ryzen 7 5800H
7349
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12600K или Intel Core i7 12700
2. Intel Core i7 11700 или Intel Core i7 12700
3. AMD Ryzen 7 5800 или Intel Core i7 12700
4. Intel Core i7 12700F или Intel Core i7 12700
5. Intel Core i7 11800H или AMD Ryzen 7 5800H
6. Intel Core i7 11370H или AMD Ryzen 7 5800H
7. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 7 5800H
8. Apple M2 или AMD Ryzen 7 5800H
9. AMD Ryzen 7 6800U​ или AMD Ryzen 7 5800H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800H или Intel Core i7 12700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры