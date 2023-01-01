Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 7 7800X3D
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 7 7800X3D с 8-ядрами на 4.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более чем на 11° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 72704 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1737 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +6%
1895
1790
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +8%
19714
18196
Passmark CPU (одноядерный)
3968
Passmark CPU (многоядерный)
31305
Geekbench 5 (одноядерный)
1744
Ryzen 7 7800X3D +12%
1957
Geekbench 5 (многоядерный)
13118
Ryzen 7 7800X3D +4%
13643
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2022
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i7-12700
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|42x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|-
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|120 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|180 Вт
|162 Вт
|Критическая температура
|100°C
|89°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|16
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|32
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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