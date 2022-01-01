Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs Ryzen 9 3950X

Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 9 3950X

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 9 3950X
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 9 3950X

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3950X and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 3950X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1522 и 1282 балла
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +45%
1868
Ryzen 9 3950X
1292
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700
19706
Ryzen 9 3950X +16%
22806
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +44%
3919
Ryzen 9 3950X
2714
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700
31325
Ryzen 9 3950X +24%
38884
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +19%
1518
Ryzen 9 3950X
1276
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
13012
Ryzen 9 3950X +11%
14453
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 9 3950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 25 ноября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Zen 2
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 16
Количество потоков 20 32
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 9 3950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 9 3950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12600K или Intel Core i7 12700
2. Intel Core i7 11700 или Intel Core i7 12700
3. AMD Ryzen 7 5800 или Intel Core i7 12700
4. Intel Core i7 12700F или Intel Core i7 12700
5. AMD Ryzen 9 5900X или AMD Ryzen 9 3950X
6. Intel Core i7 12700K или AMD Ryzen 9 3950X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 3950X или Intel Core i7 12700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры