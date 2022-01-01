Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 9 5900
Что лучше: Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
91
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
69
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
85
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1522 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +18%
1868
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
19706
Ryzen 9 5900 +6%
20902
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +15%
3919
3397
Passmark CPU (многоядерный)
31325
Ryzen 9 5900 +10%
34532
Geekbench 5 (одноядерный)
1518
Ryzen 9 5900 +12%
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
13012
13072
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Vermeer
|Номер модели
|i7-12700
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|2.1 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт AMD Ryzen 9 5900
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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