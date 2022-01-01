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Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 9 5900 на 3.0 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1715 и 1522 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +18%
1868
Ryzen 9 5900
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700
19706
Ryzen 9 5900 +6%
20902
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +15%
3919
Ryzen 9 5900
3397
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700
31325
Ryzen 9 5900 +10%
34532
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700
1518
Ryzen 9 5900 +12%
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.1 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5900
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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