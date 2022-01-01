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Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 9 5900X

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 9 5900X
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 9 5900X

Что лучше: Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 9 5900X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900X and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 5900X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900X
  • Имеет на 39 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +20%
1867
Ryzen 9 5900X
1556
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700
19685
Ryzen 9 5900X +4%
20454
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +13%
3901
Ryzen 9 5900X
3463
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700
31494
Ryzen 9 5900X +25%
39340
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
12908
Ryzen 9 5900X +9%
14017
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 9 5900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.1 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 9 5900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 9 5900X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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