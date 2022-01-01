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Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i7 12700
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i7 12700
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • На 31% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +20%
1868
Ryzen 9 6900HX
1553
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +40%
19706
Ryzen 9 6900HX
14053
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +15%
3919
Ryzen 9 6900HX
3398
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +27%
31325
Ryzen 9 6900HX
24580
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +29%
13012
Ryzen 9 6900HX
10087
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rembrandt
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR5-5200, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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7. Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 9 6900HX
8. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 9 6900HX
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Комментарии

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