Что лучше: Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или AMD Ryzen 9 7900 на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 5.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.