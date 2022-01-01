Intel Core i7 12700 против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 77% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 65 vs 280 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1522 и 1277 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 52 физических ядра больше
- Имеет на 103 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 18.57 ГБ/c (24%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +50%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
19706
Ryzen Threadripper 3990X +276%
74065
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +53%
3919
Passmark CPU (многоядерный)
31325
Ryzen Threadripper 3990X +160%
81329
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +20%
1518
Geekbench 5 (многоядерный)
13012
Ryzen Threadripper 3990X +111%
27424
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2022
|10 января 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i7-12700
|-
|Сокет
|LGA-1700
|sTRX4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|64
|Количество потоков
|20
|128
|Частота
|2.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|64
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