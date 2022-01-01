Intel Core i7 12700 против Apple M1
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
- На 78% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 14 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +22%
1868
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +107%
16134
7804
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +5%
3968
3788
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +115%
31754
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +4%
1821
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +27%
12709
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 января 2022
|20 ноября 2020
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-12700
|-
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|36x
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|1024
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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