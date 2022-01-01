Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs M1 Max

Intel Core i7 12700 против Apple M1 Max

Intel Core i7 12700
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 12700
Apple M1 Max

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 332.8 ГБ/c (433%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 54% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 30 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +21%
1868
M1 Max
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +29%
16134
M1 Max
12465
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +2%
3968
M1 Max
3876
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +39%
31754
M1 Max
22860
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +1%
1821
M1 Max
1795
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
12709
M1 Max
12762
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2022 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 12 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.6 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i7 11700
2. Intel Core i7 12700 vs Intel Core i5 12600K
3. Intel Core i7 12700 vs AMD Ryzen 7 5800
4. Intel Core i7 12700 vs AMD Ryzen 7 5800X3D
5. Apple M1 Max vs Intel Core i7 11800H
6. Apple M1 Max vs Intel Core i7 12700H
7. Apple M1 Max vs AMD Ryzen 9 5900X
8. Apple M1 Max vs Intel Core i9 12900K
9. Apple M1 Max vs Intel Core i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i7 12700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры