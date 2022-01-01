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Intel Core i7 12700 против Apple M1 Ultra

Intel Core i7 12700
VS
Apple M1 Ultra
Intel Core i7 12700
Apple M1 Ultra

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или Apple M1 Ultra с 20-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Ultra and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • На 50% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 742.4 ГБ/c (967%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1772 и 1522 балла
  • На 8% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +20%
1868
M1 Ultra
1557
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700
19706
M1 Ultra +22%
24108
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +1%
3919
M1 Ultra
3881
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700
31325
M1 Ultra +31%
40945
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700
1518
M1 Ultra +16%
1767
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700
13012
M1 Ultra +82%
23669
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и Apple M1 Ultra

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2022 8 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i7-12700 -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Ultra GPU (64-core)

Производительность

Количество ядер 12 20
Количество потоков 20 20
Частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 114 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 60 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 8192
TMUs 16 512
ROPs 8 256
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 120 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
M1 Ultra
20.8 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 16
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 819.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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