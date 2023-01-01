Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs Apple M2

Intel Core i7 12700 против Apple M2

Intel Core i7 12700
VS
Apple M2
Intel Core i7 12700
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • На 25.6 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1737 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +19%
1878
Apple M2
1572
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +129%
19709
Apple M2
8593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700
3929
Apple M2 +2%
3992
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +102%
30912
Apple M2
15309
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700
1723
Apple M2 +12%
1924
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +46%
13018
Apple M2
8923
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2022 6 июня 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake Apple M2
Номер модели i7-12700 -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 4
Частота 2.1 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 4
Потоков 4 4
Частота 1.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 21x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 180 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (40%)
3 (60%)
Всего проголосовало: 5

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 vs i7 12700K
2. Intel Core i7 12700 vs Apple M2 Pro
3. Intel Core i7 12700 vs i5 13400
4. Intel Core i7 12700 vs i7 13700
5. Apple M2 vs Intel Core i5 12500H
6. Apple M2 vs Intel Core i7 12700H
7. Apple M2 vs M1 Pro
8. Apple M2 vs Intel Core i9 12900H
9. Apple M2 vs M1 Max
10. Apple M2 vs AMD Ryzen 7 6800H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M2 или Intel Core i7 12700?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры