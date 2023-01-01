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Intel Core i7 12700 против i3 12100F

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i7 12700
Intel Core i3 12100F

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или i3 12100F с 4-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 13312 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +16%
1878
Core i3 12100F
1614
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +135%
19709
Core i3 12100F
8398
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +12%
3929
Core i3 12100F
3495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +118%
30912
Core i3 12100F
14211
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +107%
13018
Core i3 12100F
6297
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Alder Lake
Номер модели i7-12700 i3-12100F
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.3 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 4
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 58 Вт
Макс. TDP (Boost) 180 Вт 89 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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