Intel Core i7 12700 против i5 1035G1
Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 19 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1073 балла
- На 36% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
- На 77% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +72%
1868
1086
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +278%
16134
4265
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +71%
3968
2320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +308%
31754
7785
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +69%
1821
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +325%
12709
2989
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|1 августа 2019
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-12700
|i5-1035G1
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|3.6 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|10x
|Скорость шины
|-
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics G1
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1050 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|5120x3200 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1