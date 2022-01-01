Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs Core i5 1035G1

Intel Core i7 12700 против i5 1035G1

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 12-ядерный десктопный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или ноутбучный i5 1035G1 с 4-ядрами на 1.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 19 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1073 балла
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • На 77% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +72%
1868
Core i5 1035G1
1086
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +278%
16134
Core i5 1035G1
4265
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +71%
3968
Core i5 1035G1
2320
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +308%
31754
Core i5 1035G1
7785
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +69%
1821
Core i5 1035G1
1080
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +325%
12709
Core i5 1035G1
2989
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 1 августа 2019
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Ice Lake
Номер модели i7-12700 i5-1035G1
Сокет LGA-1700 BGA-1526
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 20 8
Частота 3.6 ГГц 1.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 10x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics G1
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1050 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 32
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 5120x3200 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 1035G1
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 -
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700K против i7 12700
2. Intel Core i5 12400 против i7 12700
3. Intel Core i7 12700KF против i7 12700
4. AMD Ryzen 5 3500U против Intel Core i5 1035G1
5. Intel Core i7 1165G7 против i5 1035G1
6. Intel Core i3 1115G4 против i5 1035G1
7. AMD Ryzen 7 4700U против Intel Core i5 1035G1
8. AMD Ryzen 3 5300U против Intel Core i5 1035G1

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G1 или i7 12700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры