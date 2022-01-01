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Intel Core i7 12700 против i5 12500H

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 12500H
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 12500H

Что лучше: десктопный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или ноутбучный i5 12500H на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12500H and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • На 31% ниже чем у Core i7 12700 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +10%
1885
Core i5 12500H
1711
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +61%
19878
Core i5 12500H
12341
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +10%
3959
Core i5 12500H
3591
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +43%
31356
Core i5 12500H
21950
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +28%
13179
Core i5 12500H
10287
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 12500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i7-12700 i5-12500H
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 12 12
Количество потоков 20 16
Частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 12500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 12500H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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4. Intel Core i7 12700 или i5 12400
5. Intel Core i7 12700 или i7 12700F
6. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 5 5600H
7. Intel Core i5 12500H или AMD Ryzen 7 5800H
8. Intel Core i5 12500H или i7 11800H
9. Intel Core i5 12500H или Apple M2
10. Intel Core i5 12500H или i5 1235U

Комментарии

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