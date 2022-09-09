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Intel Core i7 12700 против i5 12600

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 12600
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 12600

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или i5 12600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии (2)

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600 and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +46%
19604
Core i5 12600
13450
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +51%
31464
Core i5 12600
20794
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +42%
13057
Core i5 12600
9203
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 12600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i7-12700 i5-12600
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 12600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i7 12700 или Core i7 12700K
2. Core i7 12700 или Core i5 12400
3. Core i7 12700 или Core i7 12700KF
4. Core i7 12700 или Core i5 12500
5. Core i7 12700 или Core i7 12700F
6. Core i5 12600 или Ryzen 5 5600G
7. Core i5 12600 или Core i5 12400
8. Core i5 12600 или Core i7 10700
9. Core i5 12600 или Core i5 12600KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 12600 или i7 12700?
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Алексей 10 сентября 2022 23:19
в 12600 вообще нет смысла. 12700 стоит на 5-7к дороже, но дает +50% в мультикоре. Не понимаю ценообразование интел. Как всегда берем или хх400 или хх700, а вот хх500 и хх600 несоизмеримо дорогие понторезки. Хотя, если кто-то играет в дотан на графике - заметит небольшую прибавку в фпс))
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Simple Magic 09 сентября 2022 09:40
i7-12700 очень нравится проц за счёт общего L2 кеша-12мб и так же общего L3 кеша-25 мб ... но вот эти Э.ядра в этом процессоре считаю лишними ! Но вообще вся эте шелуха с фоновыми процессами в Windows смахивает на такую себе ШЛЯПУ для тех кто не очень шарит в самой Windows лично у меня когда я ставлю майнить на процессоре монету XMR никаких фоновых задач нет я их убрал, включая их браузер ЭДЖ и тот же процесс якобы безопасности вин.дефендер и все остальные! Да не каждый сможет вырезать с виндовс 10 эти программы но я вырезал! У меня этих процессов НЕТ ни в фоне ни даже в Службах, не говоря уже о вайбере, твитере, Skype, браузере, TeamViewer и других программок по типу погода, часы у некоторых людей вся эта шелуха просто висит в фоне ЗАЧЕМ ???! спрашивается оно у вас висит, это всё есть в вашем Смартфоне самом галимом и старом всё это есть! И пользы от Э.ядер по сути никакой лично для меня ! а наоборот это какой то непонятный балласт ! пользы больше было бы если сделали полноценных 12 ядер или 14 ядер или оставили 8 полноценных, производительных как и было ! И ещё немного о фоновых задачах сама виндовс берёт очень мало, всё берут вот эти НАВЯЗЧИВЫЕ приложения, но для них не обязательно было создавать новый гибридный процессор а потом к этому г.процессору создавать новую виндовс 11. Достаточно было сделать W10 двух видов одну чистую без вот этих программ без их браузера их дефендера их погоды их служб безопасности в кавычках и т.д. вот просто ГОЛАЯ Windows ВСЁ ! Кому нужно установит себе ТО ЧТО ЕМУ НУЖНО ! И другую W. кому нужно со всеми этими программами ! Всё просто две Чистая W10 и полная версия W10 ! Уверен 50% скачали бы чистую ! И в создании г.процессора нет смысла от слова совсем как и в создании W11 ... да да смысл есть наварить на баранах бабло вот вам г.процессор и вот вам W11 на которой он якобы может работать . )) ГЭ.НИАЛЬНО ах-ха-ха но мне не смешно а наоборот грустно, что столько баранов и слова не сказали о том что я тут написал ! Возможно кто то уловил мою мысль ...
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