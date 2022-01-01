Intel Core i7 12700 против i5 7600
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или i5 7600 с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
63
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
19
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 19 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 80% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1009 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
16134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +59%
3968
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +380%
31754
6613
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +80%
1821
1013
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +262%
12709
3510
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|3 января 2017
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-12700
|i5-7600
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|12
|4
|Количество потоков
|20
|4
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel HD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1150 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт Intel Core i5 7600
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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