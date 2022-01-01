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Intel Core i7 12700 против i5 7600

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i5 7600
Intel Core i7 12700
Intel Core i5 7600

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или i5 7600 с 4-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600 and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 19 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • На 80% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1009 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +59%
3968
Core i5 7600
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +380%
31754
Core i5 7600
6613
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +80%
1821
Core i5 7600
1013
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +262%
12709
Core i5 7600
3510
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i5 7600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 3 января 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Kaby Lake
Номер модели i7-12700 i5-7600
Сокет LGA-1700 LGA-1151
Интегрированная графика UHD Graphics 770 HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 12 4
Количество потоков 20 4
Частота 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 35x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel HD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1150 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i5 7600
0.44 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i5 7600
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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