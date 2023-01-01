Intel Core i7 12700 против i7 10700K
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 9216 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1737 и 1381 балл
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Разблокированный множитель
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +45%
1878
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +56%
19709
12649
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +29%
3929
3043
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +63%
30912
18982
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +25%
1723
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +50%
13018
8672
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-12700
|i7-10700K
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 630
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.1 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|4
|-
|Потоков
|4
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.6 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|38x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|180 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR5-4800
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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