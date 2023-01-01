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Intel Core i7 12700 против i7 10700K

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 10700K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 2.1 ГГц или i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9216 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1737 и 1381 балл
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Разблокированный множитель
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +45%
1878
Core i7 10700K
1299
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +56%
19709
Core i7 10700K
12649
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +29%
3929
Core i7 10700K
3043
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +63%
30912
Core i7 10700K
18982
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +25%
1723
Core i7 10700K
1379
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +50%
13018
Core i7 10700K
8672
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Comet Lake
Номер модели i7-12700 i7-10700K
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.1 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 38x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 180 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i7 10700K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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