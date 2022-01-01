Intel Core i7 12700 против i7 11700K
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +18%
1868
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +7%
16134
15074
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +15%
3968
3458
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +27%
31754
24945
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700 +6%
1821
1726
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +24%
12709
10229
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2022
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-12700
|i7-11700K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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