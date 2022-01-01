Главная > Сравнения CPU > Core i7 12700 vs Core i7 11700K

Intel Core i7 12700 против i7 11700K

Intel Core i7 12700
VS
Intel Core i7 11700K
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 11700K

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700 на 3.6 ГГц или i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11700K and 12700
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • На 48% ниже чем у Core i7 11700K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 26.8 ГБ/c (54%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Intel Core i7 11700K
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700 +18%
1868
Core i7 11700K
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700 +7%
16134
Core i7 11700K
15074
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700 +15%
3968
Core i7 11700K
3458
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700 +27%
31754
Core i7 11700K
24945
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700 +24%
12709
Core i7 11700K
10229
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700 и i7 11700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2022 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Rocket Lake
Номер модели i7-12700 i7-11700K
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 12 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 12700
0.78 терафлопс
Core i7 11700K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700 Сайт Intel Core i7 11700K
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
4 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 4

Конкуренты

1. Intel Core i7 12700 и i7 11700
2. Intel Core i7 12700 и i5 12600K
3. Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 7 5800
4. Intel Core i7 12700 и AMD Ryzen 7 5800X3D
5. Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 5 5600X
6. Intel Core i7 11700K и AMD Ryzen 9 5950X
7. Intel Core i7 11700K и i7 11700
8. Intel Core i7 11700K и Apple M1
9. Intel Core i7 11700K и i5 12600K

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 11700K или i7 12700?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры