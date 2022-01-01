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Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 12700F
VS
AMD Ryzen 5 3600
Intel Core i7 12700F
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1712 и 1252 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +43%
1838
Ryzen 5 3600
1287
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +118%
20640
Ryzen 5 3600
9451
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +52%
3920
Ryzen 5 3600
2573
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +77%
31423
Ryzen 5 3600
17799
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +38%
1709
Ryzen 5 3600
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +74%
12391
Ryzen 5 3600
7124
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Matisse
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.1 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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