Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
- На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1712 и 1433 балла
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +37%
1858
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +99%
20790
10462
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +30%
3961
3047
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +62%
31457
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +19%
1714
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +73%
12531
7263
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i7-12700F
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|12
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|2.1 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|21x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|12МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|25МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 12700F
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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