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Intel Core i7 12700F против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i7 12700F
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i7 12700F
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i7 12700F на 2.1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 12700F
Причины выбрать Intel Core i7 12700F
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1712 и 1493 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Разблокированный множитель
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 7

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 12700F +24%
1858
Ryzen 5 5600G
1494
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 12700F +85%
20790
Ryzen 5 5600G
11255
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 12700F +24%
3961
Ryzen 5 5600G
3192
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 12700F +58%
31457
Ryzen 5 5600G
19877
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 12700F +15%
1714
Ryzen 5 5600G
1494
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 12700F +65%
12531
Ryzen 5 5600G
7587
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 12700F и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Cezanne
Номер модели i7-12700F -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.1 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 21x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 25МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 12700F
н/д
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 12700F Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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